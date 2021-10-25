Объединение «Невоград» признали экстремистской организацией по инициативе прокуратуры Петербурга

С подачи прокуратуры Санкт-Петербурга общественное объединение «Невоград» признали экстремистской организацией. Такое решение вынес Городской суд Северной столицы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что на территории Санкт-Петербурга длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием „Невоград“. <…> Прокуратура обратилась в суд с иском о признании общественного объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, решение Санкт-Петербургского горсуда о признании этого объединения экстремистским уже вступило в силу.

Прокуроры во время проверки установили, что члены этой группировки совершали насильственные преступления в отношении иностранцев и людей разных национальностей, рас и вероисповедания.