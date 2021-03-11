«Обдорсский университет» открыли в Салехарде

Школу юного исследователя «Обдорский университет» открыли в Салехарде. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Для школьников с восьмого по 10 классы на открытии провели игру под названием «Установочная сессия в Обдорском университете». Они прошли обучение по разным направлениям и в конце сдали зачеты.

Набор в учреждение уже начался и продлится до 10 апреля. Лучшие учащиеся по итогам первого года поедут в лагерь «Артек» на смену «Лаборатория научного творчества».