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    16 сентября 2021, 00:04

    Оба родителя должны быть получателями соцконтрактов в семьях с детьми — Кузнецова

    Дарья Бунякова

    Оба родителя должны получить право заключить социальный контракт, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

    Оба родителя должны быть получателями соцконтрактов в семьях с детьми — Кузнецова

    По словам детского омбудсмена, получение поддержки только одним из членов семьи является не совсем той мерой, которая сегодня нужна. Кузнецова отметила, что такое решение необходимо доработать.

    «Понятно, что семья — папа и мама, конечно, если они оба оказались в сложной ситуации, я считаю, что это абсолютно нужная инициатива, мы готовы ее поддержать», — сказала она во время рабочей поездки в Новгородскую область. Цитату привел ТАСС.

    Сейчас в Новгородской области только один из родителей может заключить социальный контракт. Жители региона попросили Кузнецову распространить эту меру государственной поддержки на обоих членов семьи.

    В Новгородской области в 2020 году запустили пилотный проект по реализации системы социальных контрактов. Детский омбудсмен подчеркнула, что эта мера поддержки стала одной из самых востребованных не только в регионе, но и в России.