Оба родителя должны получить право заключить социальный контракт, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, получение поддержки только одним из членов семьи является не совсем той мерой, которая сегодня нужна. Кузнецова отметила, что такое решение необходимо доработать.

«Понятно, что семья — папа и мама, конечно, если они оба оказались в сложной ситуации, я считаю, что это абсолютно нужная инициатива, мы готовы ее поддержать», — сказала она во время рабочей поездки в Новгородскую область. Цитату привел ТАСС.

Сейчас в Новгородской области только один из родителей может заключить социальный контракт. Жители региона попросили Кузнецову распространить эту меру государственной поддержки на обоих членов семьи.

В Новгородской области в 2020 году запустили пилотный проект по реализации системы социальных контрактов. Детский омбудсмен подчеркнула, что эта мера поддержки стала одной из самых востребованных не только в регионе, но и в России.