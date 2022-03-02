Психолог объяснил, как поступать при получении сообщений с угрозами об «убитых военных»

Россияне начали получать в соцсетях сообщения с угрозами и требованием «забрать трупы российских солдат». Чтобы сохранить свою психику и здравомыслие, психолог Анна Девятка посоветовала пользователям не открывать и сразу удалять сообщения от незнакомых людей, поддерживать своих близких, объяснять им, что такие послания — информационная атака.

«Сейчас, когда мы находимся в стрессе седьмой день, такие сообщения и фото призваны деморализовать человека. Когда нервы оголены и мы находимся в состоянии тревоги, <…> такие сообщения несут манипулятивный эффект. Людей хотят призвать кричать от боли, кричать повсеместно, чтобы люди вышли на улицу, начали бушевать внутри страны», — сказала она в комментарии «360».

Она призвала не читать такие сообщения и сразу удалять. Если вы все-таки прочли подобное послание, нужно сразу закрыть его и максимально быстро отреагировать, сказала Девятка. Можно позвонить человеку, который вас хорошо знает и сможет понять и поддержать.

Девятка добавила, что распространять полученные сообщения в соцсетях не нужно, но оставаться с этими эмоциями один на один нельзя. Человеку крайне тяжело, когда на него пытаются скинуть всю ответственность и весь ужас происходящего, подчеркнула психолог.

«Большой стресс у людей, которые не общаются в соцсетях, которые исключены из этого социального общения. Для них такие сообщения — это удар в самое сердце. Объясните близким, что сейчас идет информационная пропаганда. Важно сохранять адекватность и веру в себя», — сказала она.

Девятка добавила, что для сохранения здравомыслия очень важно обезопасить себя, в том числе от таких сообщений, которые, по ее оценке, можно назвать просто издевательством над людьми.