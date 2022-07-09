Захарова обвинила главу Госдепа США в сочинении небылиц об изоляции России

Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, рассуждая об изоляции России на саммите G20, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она с иронией напомнила о том, как глава Госдепа призывает все страны подряд придерживаться антироссийской линии. Но в итоге нынешнюю администрацию Белого дома ждет бесславный конец, предупредила дипломат.

В своем Telegram Захарова процитировала Блинкена, заявившего, что Россия оказалась в изоляции на G20, а глава МИД Сергей Лавров покинул встречу на Бали досрочно.

«Это тот самый госсекретарь Блинкен, который заявил, что „любой, кто знает Байдена, понимает, что он говорит ясно, вразумительно и за себя“», — написала она.

Представитель МИД обратилась к главе Госдепа, указав на то, что это он загнал себя в самоизоляцию, манкировав рядов мероприятий форума, где большинство о нем не вспомнило.

«А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы. Нам же рассказывали, как вы лично просите всех подряд „изолировать“ Россию. И все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрации обречена на бесславный конец», — заключила Захарова.