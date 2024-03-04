Общество 04 марта 2024, 11:20 Обь-Иртышское УГМС предупредило жителей ЯНАО о морозах ниже -30 градусов

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Суровые морозы накроют Ямало-Ненецкий автономный округ в ближайшие дни. Об этом сообщило Ura.ru, ссылаясь на данные синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Так, ночью 5 марта столбики термометров могут опуститься до отметки -31 градус. В темное время суток 6 марта ожидается температура в районе -20…-32 градусов.

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Кроме того, местных жителей предупредили о небольшом снегопаде. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.