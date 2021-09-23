На презентации «Матч ТВ» задорно спели об интимных занятиях Дзюбы

В Сеть слили видео с презентации на телеканале «Матч ТВ», и большой интерес вызвала композиция, исполненная ведущими и комментаторами популярного телеканала. Среди прочего, там звучали строки о скандале вокруг интимного ролика с футболистом Артемом Дзюбой.

Сотрудники телеканала на опубликованном видео очень задорно спели, что у «Матч ТВ» высокие рейтинги, а из-за контента конкурентов даже Дзюба не …займется интимными вещами. Звучало это, конечно, не очень прилично — но аудитория реагировала бурно.

Форвард «Зенита» оказался в центре скандала осенью прошлого года. В Сети неожиданно оказалось видео с его телефона, на котором были запечатлены кадры интимного характера. Позже выяснилось, что смартфон футболиста взломали. После этого Дзюба лишился своего места в сборной России и капитанской повязки в «Зените».

В момент публикации видео оно моментально разлетелось на мемы. Кто-то осудил футболиста, кто-то решил его поддержать, но большинство просто посмеялось. Особенно над тем, что ролик футболиста полностью затмил собой даже президентские выборы в США, которые были на топе обсуждений.