Метеоролог Шувалов предупредил москвичей об аномально холодной весне

Москвичей ожидает очередное похолодание, а настоящего тепла стоит ждать не раньше 20 мая. Об этом в разговоре с ИА НСН предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Создается классическая ситуация, но это классика, которая не обрадует, потому что формируется очень глубокая циклоническая ложбина на европейской территории России, при этом будет гребень повышенного давления в Западной и Восточной Сибири. Это означает, что вся европейская территория России к середине следующей недели будет в отрицательной аномалии температуры по отношению к норме, она будет достигать 4-5 градусов. Нам не повезет, и мы окажемся в центре этой аномалии», — сказал Шувалов.

Он добавил, что до 20 мая на температуру выше 10-15 градусов тепла жителям Москвы лучше не рассчитывать.