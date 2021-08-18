ОАК опровергла запрет на участие Ил-114 в выставке «Армия-2021»

В Объединенной авиастроительной компании (ОАК) опровергли сообщение в СМИ о запрете участвовать пассажирскому самолету Ил-114 в выставке «Армия-2021» после ЧП с экспериментальным Ил-112В. В организации таких решений не принимали.

«На текущий момент никаких решений в отношении [участия в форуме „Армия-2021"] опытного самолета Ил-114 не принималось», — сообщил ТАСС представитель корпорации.

Во вторник, 17 августа, в Московской области разбился новый экспериментальный самолет Ил-112В, который планировали показать на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Погибли все члены экипажа. Во время последнего полета Ил-112В на борту находились летчик-испытатель I класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель I класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель I класса Николай Хлудеев. Никто из них не смог выбраться из горящей машины.

Самолет построили на Воронежском авиационном заводе. Борт был предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Первый испытательный полет состоялся в 2019 году.