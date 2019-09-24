ОАЭ впервые отправит космонавта на МКС

Первому космонавту из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури официально разрешили отправиться на МКС. Государственная межведомственная комиссия во вторник утвердила состав экипажа.

«Экипаж утвержден», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Роскосмоса.

Пилотируемый пуск корабля «Союза МС-15» состоится 25 сентября в 16:58 по московскому времени. На его борту на МКС отправятся россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Стыковка с космической станцией запланирована на 22:45.

Космонавт Скрипочка возьмет с собой на МКС плюшевого единорога Подробнее

Хаззаа аль-Мансури пробудет на МКС до 3 октября. Он вернется на Землю вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

Из-за участия аль-Мансури в экспедиции «Лаборатория космического питания» подготовила халяльные национальные продукты питания. Среди блюд мадруба в тубе, салуна и балалит — в алюминиевых банках. 29 сентября экипаж МКС собирается устроить совместный обед с дегустацией арабских блюд. Мероприятие пройдет в американском сегменте станции.