В Госдуме разработают закон о «зарплатах» родителей

В «Справедливой России» разработают законопроект о ежемесячных выплатах родителям, пока дети не достигнут совершеннолетия. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Шеин.

«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — написал Шеин в Telegram.

Парламентарий заявил, что подобные выплаты есть во Франции. И теперь, по его словам, у французов на четырех взрослых приходятся четыре ребенка. А в России на четырех взрослых лишь трое несовершеннолетних.

Депутат отметил, что его инициативу поддержали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, а также представители Общественной палаты и Национальный родительский комитет.

На днях Шеин предложил «вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мамам». С какого уровня дохода должны вводиться эти выплаты и должен ли один из родителей для этого не работать, депутат не уточнил.

Нилов в разговоре с Ura.ru говорил, что поддерживает предложение, «чтобы на детей до 18 лет назначались выплаты». Условия выплат он также не раскрыл.