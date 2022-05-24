Сенатор Рукавишникова рассказала о важности «информационной гигиены»

Утечки данных могут причинить большой вред их владельцам. Поэтому правительство работает над порядком информирования граждан о важности соблюдения «информационной гигиены», рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при палате регионов Ирина Рукавишникова.

Она отметила, что россияне часто относятся «легковесно» к хранению своих персональных данных. Поэтому правительство совместно с экспертами изучает возможности информирования населения.

«Правовые решения должны быть направлены как на безусловное пресечение любых противоправных действий с персональными данными, так и на создание условий для широкого информирования граждан об их правах в этой сфере, на понимание каждым значимости соблюдения „информационной гигиены“ в области обращения с персональными данными», — сказала сенатор.