Медсестру осудили за подделку данных о вакцинации в Тюмени

В Тюмени перед судом предстала медсестра, которую обвинили во внесении недостоверных данных о вакцинации от коронавируса. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

По данным информагентства, минувшим летом медсестра за денежное вознаграждение внесла в специальный регистр вакцинированных недостоверные сведения о прохождении вакцинации от коронавируса. Обвиняемая признала свою вину. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.