В Минсельхозе рассказали о ценах на продукты

Сейчас в Минсельхозе не видят предпосылок для значительных колебаний цен на продукцию животноводства в России. По итогам 2021 года производство мяса птицы прогнозируется на уровне, сопоставимом с прошлогодним.

«Сохранению стабильной ситуации будет способствовать ожидаемый рост производства свинины в России, а также восстановление объемов в птицеводстве», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Стоимость говядины у производителей, по данным Минсельхоза на 15 сентября, за неделю выросла на 0,4% и на 1% за месяц, мяса кур — на 0,7% за неделю (на 2,3% в месяц), баранины — на 0,5% (на 0,4%), свинины — на 0,4% (снизилась на 1,9%). "

В ведомстве уточни ли, что текущая ценовая динамика находится в тренде, который характерен для этого периода года, и отражает сложившийся баланс спроса и предложения.

Меры поддержки производителей, направленные на сокращение издержек, в министерстве считают дополнительным сдерживающим рост цен фактором. Так, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на закупку кормов.

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