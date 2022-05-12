Новый законопроект о такси внесли в Госдуму

Кабмин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий новые требования к перевозчикам и агрегаторам такси, а также позволяющий самозанятым таксовать легально. Об этом рассказала «Парламентская газета».

Если закон примут, каждый автомобиль такси должен будет оборудоваться устройством контроля за вниманием и усталостью водителя, а также прибором для определения стоимости.

Кроме того, люди, оформленные как самозанятые, смогут получать разрешение на работу такси при заключении договоренности со службой заказа такси.