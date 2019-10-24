Россиянка Мария Бутина, задержанная в США в июле 2018 года, вот-вот вернется в Россию. На это надеются ее близкие и родные. Отец девушки признался: чем ближе долгожданное освобождение дочери, тем больше переживаний.

«Поздравлять еще рано. Она еще не освободилась. Завтра, по идее, да. Мы по-прежнему ждем, мало того, за освобождением будет следовать процесс депортации, и он не менее загадочен, как и предыдущие дни. Мы не знаем, когда она прибудет. Сколько займет депортация — неизвестно. Конечно, мы очень рады, что срок подошел к концу, но беспокоимся, чтобы не затянулся процесс депортации», — рассказал «360» отец арестованной россиянки.

Задержание дочери вызвало в семье шок. Ее арестовали, лишили свободы и связи, родные долго ее не слышали. Об аресте семья узнала из СМИ. Были периоды вообще без связи с Бутиной по разным причинам, чаще техническим.

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«Всякое было. Мы считаем, что обвинения в ее отношении как минимум несправедливы. Вся ее деятельность была на виду, ничего тайного не было установлено судом, а что было — это только призывы к мирным отношениям двух стран. О какой справедливости может идти речь? Это чистая политика», — добавил отец россиянки.

По его словам, семья будет переживать за девушку до самого ее прибытия в Москву. Может быть, придется набраться терпения еще на какое-то время.

Бутина после ареста признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Так девушка надеялась избежать многолетнего тюремного заключения.