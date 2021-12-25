facebook_pixel
    25 декабря 2021, 10:10

    МЧС предупредило москвичей о снегопаде 25 декабря

    МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снегопада в Москве

    Максим Зинкин

    Жителей и гостей Москвы днем 25 декабря ожидают неблагоприятные погодные условия — гололед и метель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве в своем Instagram.

    МЧС предупредило москвичей о снегопаде 25 декабря

    Согласно заявлению ведомства, сильный снег в столице ожидается до 11 часов дня, с порывами ветра до 17 метров в секунду, а также гололедица.

    МЧС просит водителей выбирать безопасную дистанцию до ближайшего автомобиля и снизить скорость, избегая резких маневров.

    Рекомендуется парковать автомобиль вдали деревьев и избегать нахождения возле шатких конструкций.

    Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что центральную часть страны накроет циклон «Квинтинус». По его словам, в Москве выпадет пять-семь миллиметров осадков, что является 10% от месячной нормы.

    Ожидается, что субботней ночью температура воздуха в Москве составит -9…-11 градусов.