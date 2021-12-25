МЧС предупредило москвичей о снегопаде 25 декабря

Жителей и гостей Москвы днем 25 декабря ожидают неблагоприятные погодные условия — гололед и метель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве в своем Instagram.

Согласно заявлению ведомства, сильный снег в столице ожидается до 11 часов дня, с порывами ветра до 17 метров в секунду, а также гололедица.

МЧС просит водителей выбирать безопасную дистанцию до ближайшего автомобиля и снизить скорость, избегая резких маневров.

Рекомендуется парковать автомобиль вдали деревьев и избегать нахождения возле шатких конструкций.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что центральную часть страны накроет циклон «Квинтинус». По его словам, в Москве выпадет пять-семь миллиметров осадков, что является 10% от месячной нормы.

Ожидается, что субботней ночью температура воздуха в Москве составит -9…-11 градусов.