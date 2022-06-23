Бывший участник группы «Мираж» Роман Жуков выразил соболезнования родным, близким и поклонникам известного отечественного исполнителя Юрия Шатунова в связи с его смертью.

«Соболезную родным и близким, всем поклонникам. К сожалению, с Юрием часто не общался. Что сказать — нормальный, здоровый мужик, только соболезнования. Как исполнитель он был очень популярный, так жалко», — сказал он.

О смерти исполнителя хитов «Белые розы» и «Седая ночь» стало известно утром 23 июня. Ему было 48 лет.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил «360», что Шатунов поступил в больничную палату в ночь на 23 июня в состоянии клинической смерти.

По его словам, смерть наступила из-за строй сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда.