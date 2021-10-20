Ксения Собчак побывала на очередном допросе по делу о смертельном ДТП в Сочи

39-летняя телеведущая Ксения Собчак в среду побывала в УВД Сочи по делу об аварии со смертельным исходом. Она поделилась, что ее вызвали на допрос — уже второй за последнее время.

О своих впечатлениях Собчак подробно рассказала в своем Telegram-канале. Она призналась, что не совсем понимает цель допросов, которые почти повторяют друг друга. Ведущая отметила, что очную ставку с водителем для нее устраивать не стали.

«Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве. Обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то — ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи», — написала Собчак.

Ксения на допросе предоставила видеодоказательства того, что в день аварии она была ведущей концерта на сочинском курорте Роза Хутор. Также ее попросили опознать ка кадрах себя же, садящуюся на пассажирское сиденье автомобиля.

Авария произошла на одной из сочинских трасс. Машина, в которой ехала Собчак, оказалась на встречной полосе и врезалась в легковушку, которая по инерции влетела в микроавтобус. Жертвой ДТП стал один человек. Еще двое попали в больницу. СМИ писали, что сразу после аварии Собчак покинула место трагедии и не дождалась полиции. Она позже объяснила, что не могла оказать пострадавшим помощь самостоятельно. Потому ведущая сначала удостоверилась, что на место уже едут медики, и только тогда уехала на другом автомобиле.