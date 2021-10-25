Американские читатели поддержали слова Путина о смене пола у детей

Статья на сайте Breitbart, посвященная критическому заявлению президента России Владимира Путина о трансгендерах собрала множество комментариев пользователей. В материале рассказывается о выступлении российского лидера, в котором он назвал смену пола у детей — «преступлением против человечности».

Большая часть пользователей отметила, что в своем заявлении президент России полностью прав, несмотря на свой образ, который формируется на Западе.

«Мир официально перевернулся. Путин стал голосом разума», — написал один из пользователей. Его тут же поддержали остальные, которые отметили, что президент России полностью прав в своем заявлении. По словам комментаторов, в странах Запада повестку трансгендеров продвигают сторонники левых взглядов, которые не воспринимают критики.

«Левые демонизируют Путина, потому что он не глобалист и сторонник России», — отметил один из читателей. «Совершенно верно. Любого, кто не поддерживает левые идеи, бросают под автобус», — пошутил его собеседник.

Пользователи отметили, что Россия остается государством, которое сохраняет собственные ценности и традиции. Они призвали остальные страны брать пример. Многие напомнили, что Путин заявлял о важности сохранения исторических традиций, чтобы не допустить социальных потрясений.

«Может быть, хорошее время, чтобы переехать», — поделился собственной идеей один из читателей.

Один из комментаторов отметил, что возможно дело не только в Путине. Россия после развала Советского Союза снова стала развивать православие.

«Заполняются не только старые церкви, но и строятся новые. Это имело определенное социальное воздействие, потому что христианское общество заменило старое коммунистическое», — отметил один из читателей.

Комментатор из Великобритании предложил выбрать Путина в качестве лидера Консервативной партии, «пока она не сломалась окончательно».

О трансгендерах Владимир Путин заявил во время сессии дискуссионного клуба «Валдай». Он отметил, что детей, которых «учат, что мальчик может стать девочкой, и наоборот» — чудовищный акт, граничащий с «преступлением против человечности». Российский лидер отметил, что подобные свободные нравы могут привести к обратной дискриминации, когда интересы меньшинств будут иметь больший общественный вес. Путин отметил, что другие страны могут развивать пропагандировать любые взгляды. Но Россия по этому пути идти не будет.