Компания «Норникель» опровергла задержку с информированием о разливе топлива. По словам руководства, в МЧС узнали о происшествии в тот же день, 29 мая.

«Информация в соответствии с планом ликвидации аварии диспетчером предприятия подавалась в городской штаб по ГО и ЧС, который [в тот же день] послал эту информацию в краевое управление МЧС», — сказал вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, его цитирует ТАСС.

Президент Владимир Путин 3 июня провел совещание по ЧС с разливом топлива. Он возмутился тем, что власти узнали о происшествии только через два дня.

Между тем, утверждает «Норникель», сообщение об утечке топлива от диспетчера поступило в ГОиЧС администрации Норильска 29 мая в 12:55. В 13:08 информация дошла до объединенного диспетчерского управления Сибири, а в Минэнерго России поступила в 13:20.

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла днем 29 мая. В место разлива въехал автомобиль, после чего произошло возгорание. Из-за происшествия в грунт и воду попали около 20 тысяч кубометров топлива.

Расследованием происшествия займется центральный аппарат Следственного комитета.