Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости COVID-19 весной

Весной заболеваемость COVID-19 может пойти вверх. В Роспотребнадзоре предупредили, что рост будет, но небольшой — в пределах от одной до нескольких тысяч человек.

С сезонным ростом справятся россияне при соблюдении мер профилактики. Также снизить показатели поможет наращивание темпов вакцинации, заявила РИА «Новости» врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения для COVID-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, разговоры об отмене масочного режима в России пока преждевременны. Но смягчение ограничительных мер возможно. Для этого. по словам Попоповой. россияне должны соблюдать все необходимые меры.