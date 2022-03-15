Патрушев заявил о риске глобальной войны при создании Украиной ядерного оружия

Переход Украины на ядерное оружие несет угрозу всему миру. Атомная бомба в руках «неуправляемых националистов» могла привести к глобальной войне. Допустить такого развития событий Россия не могла. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Украина обладает достаточными компетенциями, технологиями и сырьем, чтобы создать ядерное оружие. В этом ей могут помочь американские советники, которые во всем потакают киевскому режиму.

«Реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны», — заявил Патрушев.

Секретарь Совета безопасности пояснил, что в результате опасный вид глобального вооружения оказался бы в руках «неуправляемых националистов».

Он напомнил, что применить ядерный заряд могли при помощи систем противоракетной обороны, развернутой в странах Восточной Европы.

«Где гарантии того, что „заряженное ружье“ не выстрелит в очередной раз?» — поинтересовался Патрушев.

Он не исключил, что за всеми угрозами безопасности России стоят США и их союзники, которые выбрали Украину в качестве полигона.

О том, что Украина хочет получить ядерное оружие заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что Киев готов пересмотреть обязательства Будапештского меморандума. По этому документу Украина присоединялась к Договору о нераспространении ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.