СК напомнил о самом удобном способе получения актуальных новостей о работе следователей

Актуальные новости о работе Следственного комитета РФ и информацию по резонансным происшествиям можно оперативно получать на сайте ведомства, в официальных аккаунтах СК в соцсетях. Еще один удобный способ быстро узнать самые свежие данные — Telegram-канал СК.

На канале каждый день публикуют эксклюзивные кадры и видео с места происшествий, официальные сообщения и заявления ведомства, все самое важное и интересное о деятельности Следкома.

С подпиской можно специально не искать нужную информацию на сайтах региональных управлений СК или регистрироваться в соцсетях, актуальные данные появляются на канале. Пользователи получают ее из первых рук.