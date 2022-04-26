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    26 апреля 2022, 17:16

    СК напомнил о самом удобном способе получения актуальных новостей о работе следователей

    Редакция сайта 360°

    Актуальные новости о работе Следственного комитета РФ и информацию по резонансным происшествиям можно оперативно получать на сайте ведомства, в официальных аккаунтах СК в соцсетях. Еще один удобный способ быстро узнать самые свежие данные — Telegram-канал СК.

    На канале каждый день публикуют эксклюзивные кадры и видео с места происшествий, официальные сообщения и заявления ведомства, все самое важное и интересное о деятельности Следкома.

    СК напомнил о самом удобном способе получения актуальных новостей о работе следователей | Изображение 1

    С подпиской можно специально не искать нужную информацию на сайтах региональных управлений СК или регистрироваться в соцсетях, актуальные данные появляются на канале. Пользователи получают ее из первых рук.