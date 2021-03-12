Телеканал «Роскосмоса» показал документалку о пришельцах с Венеры

Телеканал «Роскосмоса» «Первый космический» показал документальный фильм, посвященный Венере. В эпизоде сериала «Тайны космоса» говорится, что на этой планете была жизнь, а в ее рельефе угадываются остатки былых цивилизаций.

«Сенсационное открытие, переворачивающее все привычные представления о жизни во Вселенной, сделали российские ученые», — говорит закадровый голос.

По мнению авторов фильма, еще шесть тысяч лет назад на Венере была жизнь. Раскаленная сегодня планета когда-то напоминала Землю и была «райским местом с тропическим климатом», сообщает диктор.

Приглашенные эксперты показывают снимки поверхности Венеры, на которых видны каналы необычной формы, напоминающие русскую букву «Н». Что должно натолкнуть на мысль о том, что это не природные русла рек, а объекты, построенные пришельцами.

При рассмотрении других снимков экспертам становится ясно: в песках Венеры обитают живые существа.

Кроме того, микроскопические существа населяют и атмосферу Венеры, именно они виновны в страшных эпидемиях на Земле, считают авторы сериала.

«Первый космический» запустили 4 марта. Посмотреть его могут абоненты спутникового телевидения «Триколор». Также он доступен на трех интернет-площадках — «Триколор Кино и ТВ», Megogo и «Смотрешка».