Милонов заявил о «приятном сюрпризе» для пенсионеров в 2021 году

Пенсионеров в России в 2021 году ждет приятный сюрприз, рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов. Сейчас готовятся документы, которые коснутся пожилых граждан.

«Пенсионеров в следующем году ждет приятный сюрприз. Сейчас мы готовим документы, которые коснутся пожилых граждан», — сказал Милонов в беседе с Ura.ru. однако депутат не стал уточнять, о каких именно законопроектах идет речь.

По словам Милонова, некорректно заранее говорить об еще не принятых законопроектах.

Еще один депутат Госдумы Сергей Калашников считает, что в 2021 году власти введут новые выплаты для пенсионеров. Он отметил, что в следующем году ситуация будет непростой. По словам Калашникова, власти должны уделить особое внимание матерям-одиночкам, неработающим пенсионерам и тем, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума.

В базе данных судебных приставов из-за долгов по кредитам оказались 1,3 миллиона российских пенсионеров. По данным на 1 ноября 2020 года, на исполнении находилось 7,8 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — физических лиц в пользу кредитных организаций. Соответственно, на пенсионеров приходится 17%, или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей.