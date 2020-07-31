Адвокат Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде

На заседании по продлению домашнего ареста из-за пьяного ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов выглядел сонным и «сидел, похрюкивал». Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родных погибшего в аварии водителя.

«Вчера он был бодрячком, а сегодня какой-то сонный. Сидел, похрюкивал. Ничего не сказал. Ну, судьба решается у человека», — привело слова юриста РИА «Новости».

30 июля Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру до 22 января 2021 года. Рассмотрение вопроса по существу суд начнет 5 августа.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Находящийся в состоянии опьянения Ефремов выехал на своем внедорожнике на встречку, где столкнулся с грузовой машиной. Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, скончался в больнице.

Александр Добровинский — один из самых известных адвокатов Москвы. Он представлял интересы бизнесмена Руслана Байсарова в суде с Кристиной Орбакайте из-за их общего сына. Был адвокатом совладельца компании «Фининвест» Владимира Слуцкера во время его развода с владелицей сети World Class Ольгой Слуцкер. Представлял интересы Филиппа Киркорова в тяжбе с французским композитором Дидье Маруани.