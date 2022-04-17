Россиянам предпенсионного возраста напомнили о положенных льготах

Граждане России, находящиеся в статусе предпенсионера, могут получить транспортные и налоговые льготы. Об этом РИА «Новости» сообщил гендиректор сервиса «Сравни» Сергей Леонидов.

Мужчины от 59 лет и женщины после 54 лет могут получить льготу в виде освобождения от уплаты транспортного налога одного транспортного средства мощностью до 36 лошадиных сил, либо получить вычет 50% от налога на машину до 150 лошадиных сил.

Предусмотрено снижение налоговой базы на кадастровую стоимость земельного участка площадью до шести соток, а также освобождение от уплаты налога на дом, квартиру, хозяйственные постройки или гараж.

«Для получения льгот на пользование пригородным железнодорожным и общественным городским транспортом необходимо пожать заявление в МФЦ или пенсионный фонд», — сообщил Леонидов.

Также для предпенсионеров, ежемесячное пособие которых не превышает МРОТ в регионе, могут получить компенсацию до 50% стоимости лекарств. Оформить возмещение можно в МФЦ или соцзащите.

При этом бесплатно лекарственные препараты могут получить лишь отдельные категории лиц указанного возраста, например инвалиды.

Ранее стало известно, что несколько категорий пенсионеров с 1 мая 2022 года получат доплату к пенсии.