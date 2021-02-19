Власти Москвы рассмотрят предложение о проведении опроса о памятнике на Лубянке

В мэрии Москвы готовы рассмотреть предложение провести голосование о памятнике на Лубянской площади на платформе «Активный гражданин» и других площадках.

«Как предложение поступит, мы проведем опрос», — рассказал ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

Общероссийская организация «Офицеры России» предложила восстановить памятник Феликсу Дзержинскому. Изначально скульптуру поставили в центре Москвы в 1958 году. Однако в августе 1991-го Дзержинского сняли с постамента и вывезли на пустырь недалеко от нового здания Третьяковской галереи, где находится «Музеон». Статуя сейчас стоит там же.

Москвичам могут предложить решить на референдуме, нужен ли памятник на Лубянке и кого там поставить, если не Дзержинского. Для одних он символ террора, для других — память о прошлом. По просьбе «360» своим мнением поделились противник и защитник возвращения памятника.

Ранее в пятницу зампред Общественной палаты (ОП) города Алексей Венедиктов рассказал, что голосование по установке памятника на Лубянке стартует 25 февраля на нескольких площадках.