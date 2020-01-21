Правительство одобрило законопроект о маркировке домашних животных
Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза, предполагающий в скором времени начать учет и чипирование домашних животных. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
На данный момент поправки в законы в области «совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» дорабатываются для внесения на рассмотрение в Госдуму.
Согласно информации издания, на данный момент законы не позволяют контролировать товары государственной ветеринарной службы. Из-за этого сложно быстро выявить источник распространения различных заболеваний животных, которые могут быть опасными и для человека. Для устранения этой проблемы и был разработан документ.
В Минсельхозе также отметили, что маркирование предполагает введение в животное визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств распознания. Учет будут вести дипломированные специалисты и сотрудники из системы Государственной ветеринарной службы.