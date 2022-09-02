Общество 02 сентября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

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Viber О лучшем военном замолвите слово: от пехоты — в драме «Ржев» Евгения Пригожина — до летчиков и саперов

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Наши воины часто становятся героями кино. В этой подборке — представители самых разных специальностей: здесь и моряки, и летчики, и танкисты, и саперы, ну и куда уж без пехоты. Они сражаются в разных странах и в разное время, но всегда демонстрируют выдающийся русский дух и несгибаемую волю.

«Ржев», 2019 год.

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Режиссер: Игорь Копылов. Сценарий: Игорь Копылов.

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Это кино про пехоту на полях Великой Отечественной войны. Ротный ведет своих людей в атаку против фашистов, укрепившихся в небольшой деревне. Нахрап красноармейцев смутил неприятеля, и они отступили в лес. Но все советские бойцы понимают, что долго на морозе те не просидят и обязательно вернутся в теплые избы с подкреплением в виде танков. Изрядно посеченная рота без пушек просто не сможет ничего им противопоставить. Но начальство не собирается присылать им подкрепление. А тут еще и между самими бойцами начинаются распри, когда в деревню прибывает чересчур ретивый особист, выискивающий предателя.

«Ржев» снят по инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, дед которого, Евгений Ильич Пригожин, стал одним из героев повести фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Фактически эта история и стала сценарием киноленты. Драматическая картина была снята без малейших сантиментов, здесь даже нет ни одного женского персонажа. Зато много выдержки и отваги, которые демонстрируют советские солдаты перед лицом неминуемой гибели. Один из лучших военных фильмов, снятых в нашей стране. Его очень тепло приняли зрители.

В октябре 2020 года фильм взял гран-при на фестивале российского кино и культуры SOL Russian Film Festival в Испании.

«72 метра», 2004 год.

Режиссер: Владимир Хотиненко. Сценарий: Валерий Залотуха, Александр Покровский.

Моряки стали главными героями в фильме, посвященном флоту после развала Советского Союза. Главные герои отказались присягать Украине после развала СССР, чем лишний раз продемонстрировали несгибаемый русский дух. Пришлось из комфортного Севастополя перебираться в куда менее приятный Северный флот. Офицеры Петр Орлов и Иван Муравьев много лет дружат, служа на подводной лодке «Славянка».

Но девушка разбила вдребезги их отношения, поэтому очередной выход в море для них проходит без былой теплоты. Боевые плановые учения не стали для экипажа большим сюрпризом. А вот чего никто не предполагал — что их корабль столкнется со спавшей со времен Великой Отечественной войны морской миной.

Подводная лодка лежит на глубине 72 метра, и выбраться наверх получится не у всех — спасательный аппарат готов поднять только одного человека. Бывшим друзьям приходится делать непростой выбор.

Никто из персонажей не хочет умирать, но честь офицера для них однозначно не пустой звук. Картина получила два «Золотых орла» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая музыка».

«Т-34», 2018 год.

Режиссер: Алексей Сидоров. Сценарий: Алексей Сидоров.

А вот и те самые танки, которых так не хватало во «Ржеве». Командует одним из них вчерашний курсант Николай Ивушкин в исполнении Александра Петрова. Юность и отсутствие боевого опыта никак не влияют на его хладнокровие и профессионализм.

Но слишком не равны силы в бою, в который так бодро въехал новоиспеченный командир. И вот Ивушкин оказывается в концлагере, откуда одна дорога — в могилу. Главному герою везет, ему доверяют целый «экипаж машины боевой» из таких же военнопленных, чтобы на них свое мастерство могли оттачивали немецкие курсанты. А если кто из русских во время учебы погибнет — не велика потеря. Однако танкисты не собираются становиться пушечным мясом и сбегают на новейшем советском танке Т-34, взятом немцами в качестве трофея.

У приключенческого боевика, посвященного танкистам, сразу три версии: международная длится 113 минут, прокатная — 139, режиссерская — 183. Такой трепетный подход к заграничным зрителям не оправдался — кино собрало копейки за рубежом.

Зато в России стало настоящим хитом, став одним из лидеров кинопроката — 2,256 миллиарда рублей, 8 миллионов 793 тысячи зрителей.

История про танкистов получила три «Золотых орла» в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшие визуальные эффекты».

«Девятаев», 2021 год.

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов. Сценарий: Максим Бударин, Георгий Селегей, Константин Галдаев.

На этот раз в центре внимания летчики Великой Отечественной, которые тоже мечтают совершить побег из концлагеря. Воздушный бой плохо закончился для главного героя.

Его самолет сбит, а сам он оказывается в плену. Перед пилотом Михаилом Девятаевым сложный выбор: вернуться в небо, но за штурвалом уже немецкого самолета и воевать на стороне врага, или гнить в тюрьме, ожидая скорой кончины. Навыки, полученные им еще в летном училище, позволяют ему пробиться в ремонтную бригаду, обслуживающую фашистский ангар. Где он и кладет глаз на новейший вражеский бомбардировщик. Удастся ли совершить побег на самолете, аналогов которому не видел ни один советский летчик?

Кино основано на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева. 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершила на нем побег из концлагеря на острове Узедом (Германия). За штурвалом сидел Девятаев. В районе линии фронта самолет обстреляли советские зенитные орудия, пришлось идти на вынужденную посадку. Доставленные беглецами сведения оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки на полигон Узедом.

В апреле 2021 года «Девятаев» стал фильмом открытия 43-го Московского международного кинофестиваля.

«Однажды в пустыне», 2022 год.

Режиссер: Андрей Кравчук. Сценарий: Ариф Алиев.

Саперы вообще редко выходят на первый план в кино, и «Однажды в пустыне» уверенно ликвидировали этот недостаток. События развиваются в современной Сирии, разрушенной американскими военными и местными террористами.

Главный герой (Александр Робак) разминирует территории, освобожденные от боевиков, и обучает сирийских новобранцев азам своего нелегкого дела. Очередной урок заканчивается страшным терактом, в котором гибнет почти вся группа, а русский военный получает контузию. Но ему удается эвакуироваться и спасти местную красавицу, которая так запала ему в сердце, что теперь и на родину не хочется возвращаться.

В картине много реверансов в адрес наших русских мужиков, которые сражаются на чужой территории так, что вызывают искреннюю зависть местных жителей. Здесь много современной техники в кадре и офицеров, готовых поступиться собственными желаниями ради близкого.

Сапер Робака в финале жертвует собой, чтобы его однополчанин, который и близко не являлся ему другом, смог вернуться к дочке живым. Свое место в военных лентах картина точно заняла — про саперов в России больше никто и не снимал.

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