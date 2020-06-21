«О гражданском обществе только мечтали». Автор объяснила важность поправки в Конституцию
О важности этой поправки рассказала «360» ее автор — уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Она отметила, что в Конституции появится поправка, которая гласит, что правительство РФ оказывает поддержку гражданскому обществу, некоммерческим организациям и добровольческому волонтерству.
Для меня это очень важная поправка, потому что когда действующая Конституция создавалась — в 1993 году — о гражданском обществе только мечтали. Я очень много общалась с разными создателями той Конституции, и все говорили, что слово «гражданское общество» еще не понималось так, как сейчасТатьяна Мерзлякова.
Автор поправки рассказала, что ее не сразу решили внести в окончательный вариант предлагаемой Конституции. Против было юридическое общество — его представители говорили, что в законах страны нет понятийного аппарата о гражданском обществе, и предлагали сперва закрепить его в каком-нибудь законе, и лишь потом предлагать вносить в Конституцию.
«Эта поправка в период коронавируса прошла некое испытание, потому что и президент РФ встречался с гражданским обществом, и на местах, и вносились поправки в бюджеты и другие законодательные акты, которые позволили гражданскому обществу, нашим некоммерческим организациям, пережить этот тяжелейший период», — рассказала собеседница.
Мерзлякова подчеркнула, что добровольчество себя показало с лучшей стороны — государство не смогло бы справиться без помощи волонтеров, которые проделали огромный объем работы. Причем выполняли они ее с удовольствием, при этом получая полезный практический опыт.
В пример автор поправки привела поведение неправительственных организаций национальных сообществ — они носили еду своим согражданам, которые оказались в тяжелой ситуацией за рубежом. Другой пример — огромное количество акций благодарности врачам, которые устраивали люди.
Казалось бы, простая поправка, всего-то поддержка гражданского общества, но на мой взгляд, она многое меняет, и это должны услышать все. И те, кто против Конституции. Вы знаете, власть будете поддерживать гражданское общество, в этом у меня уж теперь нет сомненияТатьяна Мерзлякова.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится с 25 июня по 1 июля.