Роструд напомнил о графике на майские праздники

В мае россиян ждут новые длинные выходные, напомнили в Роструде. График изменится в связи с празднованием 1 Мая и Дня Победы. Две первые рабочие недели месяца будут сокращенными.

В 2021 году 1 мая выпадает на субботу, поэтому в понедельник, 3 мая, будет дополнительный выходной. Неделя с 3 по 9 мая также будет праздничной. Из-за того что 9 мая — это воскресенье, выходным будет и 10 число, напомнили ТАСС в министерстве.

Следующий дополнительный выходной будет в июне. День России 12 июня выпадает на субботу, поэтому выходной будет и в понедельник, 14 июня.

После этого трехдневная рабочая неделя ждет россиян в ноябре. На неделе с 1 по 7 ноября рабочими будут только понедельник, вторник и среда. С четверга (4 ноября) по воскресенье (7 ноября) все, у кого пятидневка, пойдут на отдых.

Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября и переносом выходного дня со 2 января на 5 ноября.

Последняя рабочая неделя года тоже будет короткой — она завершится в четверг, 30 декабря.