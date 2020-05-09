О героях былых времён: кто позаботился о ветеранах перед Днём Победы

В преддверии 9 мая волонтёрские команды по всей стране включились в поддержку одной из самых уязвимых групп общества — ветеранов Великой Отечественной войны. Героям, пережившим войну, с каждым годом становится всё труднее, поэтому особенно важно уделить им должное внимание в праздник 75-летия со Дня Победы, учитывая непростые условия пандемии коронавируса.

В Норильске (Красноярский край), на самом севере страны, ветеранов войны весь город знает по именам. Градообразующее предприятие «Норникель» всегда принимает активное участие в помощи нуждающимся, и акция представителей программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» к празднику стала очередной в ряду добрых дел компании.

Накануне волонтёры поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы и от имени Заполярного филиала вручили героям праздничные продуктовые наборы, сертификаты на приобретение бытовой техники, цветы, юбилейные значки и открытки с поздравлением.

Также уважение и благодарность выразили ветеранам в Мончегорске и Печенгском районе. Работники Кольской ГМК доставили более 300 подарочных наборов и букетов тем, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

«Для нас это ответственная и приятная миссия, ведь благодаря этим людям мы живем в мире. Мы каждый день должны помнить о подвиге советского народа», — отметила волонтёр из города Заполярный Юлия Быстрова.

Не отстают и корпоративные программы других компаний.

Так, в Ленинградской области активисты движения Добро.РТУ (АО «Ростерминалуголь») провели традиционную акцию, в рамках которой они лично поздравили всех ветеранов ВОВ. Добровольцы доставили подарки и продуктовые наборы, в которые вошли крупы, масло, консервы, чай, сладости.

Так же поддержали ветеранов волонтеры филиала компании «Россети» в республике Марий Эл, они вместе с продуктовыми наборами вручат ветеранам необходимые лекарства, георгиевские ленточки и букеты гвоздик.

Активисты волонтёрского штаба в Кабардино-Балкарии тоже доставили ветеранам продуктовые наборы — «Посылка ветерану Великой Отечественной войны», которые предоставил один из торговых центров Нальчика.

Вообще волонтерское движение в России активно ведёт свою деятельность с самых первых дней распространения коронавирусной инфекции. Введение режима самоизоляции показало, что многие люди готовы бесплатно оказывать психологическую помощь, вручную создавать средства индивидуальной защиты, развозить лекарства и продукты нуждающимся.

21 марта в рамках общероссийской акции «Мы вместе» открылся агрегатор для граждан и организаций, которые в период пандемии хотят помогать другим. Сегодня в проекте активно задействованы более 100 тысяч волонтеров, которые оказали поддержку уже почти 1,5 миллионам россиян.

Источник фото: телеканал «360»

Роман Рахимов, волонтёр-таксист из Перми уверен: «Не важно, кто ты по профессии. В таких сложных ситуациях мы должны быть, прежде всего, людьми и поддерживать друг друга. И теперь я, пока есть свободное время, хочу делать добрые дела».

Специалист Планово-экономического управления «Норникеля» Ольга Зыппельт рассказала, что от волонтёрской деятельности она и ее коллеги получают исключительно позитив: «Никто из пожилых людей не падает духом, все понимают, что надо сейчас отсидеться дома, воздержаться от выхода на улицу, они все говорят спасибо, что их не бросили. Это очень греет душу».

30 апреля Владимир Путин в режиме видеоконференции с волонтерами подчеркнул, что такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия.

Президент поблагодарил всех добровольцев и добавил: «Сейчас мы снова вместе. Вы это доказываете своей самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль, готовностью к заботе о тех, кому она нужна, отзываться на проблемы других людей, быть там, где вас ждут, нуждаются в вашей помощи».