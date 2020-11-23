Закон о штрафах за нарушение правил о физлицах-иноагентах внесли в Госдуму

Нарушением авторы инициативы предложили считать отсутствие указания статуса иностранного агента физического лица или общественного объединения.

Согласно тексту документа, распространение информации о физическом лице, имеющем статус иностранного агента, а также обо всех производимых им материалах без указания соответствующей маркировки обернется штрафом. Для физических лиц он составит от двух до 2,5 тысяч рублей, для должностных от четырех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц от 40 до 50 тысяч рублей.

Если человек получает финансирование из-за границы и при этом не сообщает об этом в соответствующие органы, то это приведет к штрафу в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Если при этом он не указывает свой статус иностранного агента, то ему придется доплатить еще от 10 до 30 тысяч рублей.

В случае, если НКО распространяет материалы без маркировки иностранного агента, то сумма штрафа для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей, для юридического лица от 300 до 500 тысяч рублей.

Во всех случаях суд может также принять решение о конфискации предмета административного нарушения.

В пояснительной записке говорится, что законопроект создан с целью принять дополнительные меры по противодействию угрозам национальной безопасности, а также предусматривает ответственность СМИ за распространением информации НКО и других общественных организаций, включенных в реестр иностранных агентов.

Соответствующие поправки внесут в Кодекс Административных правонарушений. Законопроект получил поддержку в правительстве.