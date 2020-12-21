Общественники заявили о дефиците десятков лекарств из-за пандемии

Начиная с августа 2020 года в России перебои с препаратами от хронических заболеваний, которые также используются при лечении COVID-19. Об этом заявили во Всероссийском союзе пациентов.

В список дефицитных вошли 42 препарата. Речь идет об антибиотиках (азитромицин и левофлоксацин), антикоагулянтах (эноксапарин натрия), противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратах (гидроксихлорохин и тоцилизумаб), рассказали «Известиям» в союзе.

Сопредседатель организации Юрий Жулев заявил о сложностях с распределением лекарств между коронавирусными пациентами и другими больными. Например, с трудностями столкнулись пациенты с муковисцидозом. Глава правления организации «Помощь больным муковисцидозом» Ирина Мясникова подтвердила, что некоторые антибиотики сейчас находятся в дефиците.

Из 42 лекарств 14 используется для лечения ревматических заболеваний. Член президиума ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова отметила, что несколько недорогих препаратов перестали производиться в России или поставляться в страну из-за низкой предельной отпускной цены и из-за введения маркировки лекарств.

В связи с нехваткой препаратов Всероссийский союз пациентов направил обращение президенту, а также в правительство, Минздрав и Минпромторг.