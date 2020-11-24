О чем расскажут на конференции «Яндекса»?

Ежегодная конференция «Яндекса» состоится 25 ноября. Что именно представят публике, пока секрет. Собрали всю известную на данный момент информацию в нашем материале.

В этом году конференция «Яндекса» пройдет 25 ноября, начало в 11:00. В 2019-м компания рассказывала про технологические прорывы и представляла беспилотники. Также на конференции в прошлом году показали умную колонку с голосовым помощником Алисой.

«Эту конференцию стоит посмотреть, потому что есть возможность непосредственно от руководителей сервисов узнать, как же развиваются те или иные сервисы „Яндекса“. Какая стратегия, какие есть, возможно, проблемы, ошибки, которые признаются самими руководителями сервисов, которые обязательно будут исправлены. Это такой новый, искренний формат», — рассказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекс».

Главная тема до сих пор остается в секрете. Обещают не просто привычную в таких случаях презентацию со слайдами, а настоящее погружение в главную IT-компанию страны. Предположительно, это будет экскурсия и рассказ про то, как все устроено в «Яндексе» изнутри.

«Впервые конференция проходит в новом формате, это фильм-интервью с руководителями сервисами. Раньше конференция была классическая, на большой сцене, с приглашенными гостями, с экспертами рынка, сейчас же это будет фильм», — отметил Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекс».

Будут ли представлены новые устройства и какие еще обновления появятся в приложении — все ответы узнаем на конференции, которая пройдет 25 ноября, с 11:00.