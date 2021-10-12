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    12 октября 2021, 22:33

    Россияне рассказали, что думают о будущем коронавируса

    Большинство россиян считают, что коронавирусом будут болеть всегда

    Полина Гребенщикова

    Опрос, проведенный сайтом kp.ru показал, что большинство людей уверены, что коронавирус в той или иной мере останется с человечеством надолго. Так ответили почти 80% опрошенных.

    При этом 50% считают, что мы сможем адаптироваться к инфекции и она перестанет быть такой опасной. Еще 26% опрошенных уверены, что изменения, которые пришли с пандемией коронавируса, станут новой реальностью.