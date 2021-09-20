«О бабьем лете однозначно надо забыть» Синоптик рассказал о погоде в столице на ближайшие две недели

Синоптики предупредили москвичей о том, что в ближайшие два дня в столице выпадет месячная норма осадков, а бабьего лета уже не будет. Об этом написал «Ридус».

«О бабьем лете однозначно надо забыть, потому что после дня осеннего равноденствия ни о каком бабьем лете разговора не может и быть. Волн тепла на предстоящие десять дней у нас не предполагается. Да, температура не будет такой низкой, и погода не будет такой дискомфортной, как сейчас. К концу месяца средняя суточная температура воздуха приблизится к климатической норме. Это где-то около +8 °C, — сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Обильные дожди выпадут в в Москве 21 и 22 сентября. Температура воздуха составит +5…+7 градусов. После этого погода станет чуть более комфортной, к концу недели потеплеет до +8…+10 градусов, но настоящего тепла до конца сентября уже можно не ждать, заключила синоптик.