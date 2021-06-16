Nvidiа заявила о прекращении поддержки Windows 7 и 8

Компания Nvidiа перестанет поддерживать старые Windows. Выпуск драйверов для операционных систем версий 7, 8 и 8.1 прекратится в октябре 2021 года.

«С октября 2021 года обновления драйверов Game Ready, включая повышение производительности, новые функции и исправления ошибок, будут доступны исключительно для систем, использующих Windows 10 в качестве операционной системы. Критические обновления безопасности будут доступны в системах, использующих Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1, до сентября 2024 года», — сообщили на официальном сайте компании.

Последняя совместимая со старыми версиями Windows версия драйвера выйдут 31 августа. начиная с октября новые версии программного обеспечения для видеокарт Nvidia смогут установить обладатели лицензионной версии Windows 10.

Nvidia прекратит поддерживать старые ОС Windows в конце года. Об этом сообщается на сайте поддержки компании.

В компании отметили, что большинство клиентов GeForce уже давно перешли на последнюю версию операционной системы Windows. По результатам опроса на игровой платформе Steam, Windows 7 установлена на компьютерах у 2% геймеров.

Компания Microsoft перестала поддерживать Windows 7 в январе прошлого года.