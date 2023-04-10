Общество 10 апреля 2023, 17:45 Нужный контент без инфошума. Как работает новая соцсеть ЯRUS РИА «Новости»

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Новая российская соцсеть ЯRUS набирает популярность у пользователей. За сутки на платформе обрабатывают более 70 тысяч инфоповодов. Кроме того, здесь есть уникальная система монетизации. О преимуществах и алгоритмах рассказали в новом выпуске программы «Жеребцова — и точка» директор по разработке соцсети Дмитрий Илюхин и руководитель ЯRUS Иван Добровольский.

Илюхин обратил внимание на многообразие контента в соцсети ЯRUS. Его собирают по разным типам: есть короткие вертикальные видеосюжеты, есть традиционное видео — как на видеохостинге YouTube.

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«Есть фотопосты, статьи и новости. Мы сейчас самый крупный агрегатор новостей в России собираем, около 70 тысяч новостей в сутки, и у нас есть еще музыка», — перечислил директор по разработке соцсети.

Иван Добровольский подчеркнул, что каждый пользователь получает только тот контент, который ему нужен, без лишнего информационного шума.

«Если вы получаете только контент для вас, значит, и вокруг него собираются такие же люди, как вы, по интересам. Таким образом, на этих ярусах происходит общение, взаимодействие, [пользователям] там уютно», — добавил руководитель ЯRUS.

Отдельно он отметил достаточно обширную систему монетизацию в соцсети.

«На ЯRUS можно реально заработать подчас, наверное, даже больше, чем сейчас на YouTube», — пояснил Добровольский.

В конце марта аудитория ЯRUS перешагнула отметку в 10 миллионов. Юбилейным пользователем платформы стала многодетная мать, спортсменка, профессиональная модель и популярный блогер Марина Храпенкова.