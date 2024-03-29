Эксклюзив 29 марта 2024, 23:52 «Нужны преференции». Председатель профсоюза мигрантов объяснил, почему не работает оргнабор специалистов Председатель профсоюза мигрантов Каримов: оргнабор надо сделать привлекательным

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Министерство труда и соцзащиты России предложило создать механизм организованного целевого набора для иностранных специалистов. Пока трудовые мигранты чаще выбирают другие способы устроиться на работу. Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко рассказал, как стоит доработать эту идею.

По словам Каримова, на сегодняшний день трудовые мигранты не спешат ехать в Россию по организованному набору, а выбирают другие пути. Чтобы изменить эту ситуацию, надо предусмотреть какие-то преференции для специалистов, участвующих в программе оргнабора, сделав ее более привлекательной.

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«Например, отработал два года трудовой мигрант по организованному набору, можно предоставить ему право оформить, например, разрешение на временное проживание на территории РФ или вид на жительство. Вместо этого разработчики почему-то говорят: вот два года и все, больше нам не надо. Хотя на самом деле, если человек отработал два года на стройке, он превращается в какого-то специалиста. <…> Зачем ограничивать время его работы на территории РФ», — заявил Каримов.

Также, по его словам, в перечень необходимых документов для участия в оргнаборе надо добавить медицинскую справку об отсутствии социально опасных заболеваний.

Ранее эксперт Юрий Московский сравнил идею Минтруда обязать трудовых мигрантов, приехавших по организованному набору, работать по своему профилю с мечтой о крепостном праве.