«Нужно всем держаться»: мать убитой Лизы Киселевой записала видеообращение

Мама девятилетней Лизы Киселевой, убитой жителем Саратова, поблагодарила саратовчан за помощь и сопереживание. Видеообращение женщины появилось в YouTube.

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Елена Киселева очень благодарна тем, кто поддерживал ее семью. Особенно это касается волонтеров, участвовавших в поисках Лизы.

«Нужно всем держаться, всем крепиться. Главное, какой я сделала вывод, что Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться в трудную минуту. Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо, пожать руку, обнять и сказать: „Ты был важен, ты был рядом, спасибо!“» — сказала женщина.

Она отметила, что почувствовала сплоченность не только всего города, но и всей страны. Киселева намерена добиться того, что проход в школу, где училась ее дочь, сделали безопасным. С этой просьбой она обратилась к местным властям.

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Лиза Киселева из Саратова пропала 9 октября. Она вышла из дома в школу, но там так и не появилась. Девочку искал весь город. На следующий день ее тело нашли в гаражном кооперативе. Через гаражи она обычно ходила на учебу.

Подозреваемым в ее убийстве оказался ранее судимый 35-летний Михаил Туватин. Его задержали, а потом арестовали. На допросе он признался в преступлении. Мужчина заявил, что убил школьницу, потому что боялся, что она расскажет о захваченном им гараже. Он будет находиться под стражей два месяца. После его задержания саратовчане вышли на улицы и потребовали от полиции выдать им предполагаемого убийцу.

Похороны Лизы Киселевой прошли 13 октября.