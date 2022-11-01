Эксклюзив 01 ноября 2022, 13:13 «Нужно учесть погоду в разных регионах». Автоюрист — о штрафах за шины не по сезону Автоюрист Славнов прокомментировал грядущее введение штрафов за шины не по сезону РИА "Новости"

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Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что с 1 марта ГИБДД начнет штрафовать водителей за шины не по сезону. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «360» отметил, что при введении новых штрафов стоило бы учесть специфику погодных условий в разных регионах России.

«У нас огромная страна. В Сочи — обычная осень, еще тепло, переобуваться на зимнюю резину явно нет резона. А в Екатеринбурге и Омске зима уже где-то с сентября и снег лежит. Так что считать зимним периодом в России?» — недоумевает эксперт.

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Он добавил, что в маленькой Европе снег везде может выпасть в один день и одновременно похолодает, а в нашей стране все иначе. Славнов считает, что необходимость замены резины в разные сезоны — отчасти «маркетинговый ход», в любом сезоне главное — управлять автомобилем аккуратно и держать дистанцию. Впрочем, он согласился с тем, что в гололед, особенно на территориях, где дороги убирают неидеально, «шипы» необходимы.

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«Лучше бы запретили „шипы“»

По мнению автоюриста, новый штраф вводят в основном для того, чтобы шипованные шины летом не повреждали асфальт. Он предложил ввести штрафы конкретно на шипованную резину в зимний период, причем учесть погоду в разных субъектах России.

«Шипы разрушают асфальтовое покрытие, но если у вас так называемая липучка, что она будет разрушать? В демисезонный период, вот сейчас, когда нет льда, на шипах ездить, конечно, кощунство. Но если все поставят фрикционную резину и запретят „шипы“, будет куда лучше, по-моему», — поделился Славнов.

По информации СМИ, сумма штрафа составит от 500 рублей. Собеседник «360» подтвердил, что крупной она быть не может.

«Думаю, размер будет небольшой, может, в районе 500 рублей. Меня спрашивали про пять тысяч рублей, но это штраф за действительно серьезные нарушения: повторный проезд на красный свет, выезд на встречную полосу. Не поменял резину — да, вопрос безопасности, но в большие штрафы не верю», — рассудил эксперт.

Оштрафовать водителя могут после того, как сотрудник ГИБДД остановит его, зафиксирует нарушение, сфотографировав колесо, и составит материал.