«Нужно создать отдельное государство, как в случае с Косово, и дать людям спокойно жить. Без окраса Армении или Азербайджана», — предложил парламентарий.

По его мнению, сейчас бессмысленно искать, кто прав, кто виноват в этом конфликте. В этом вопросе важно убрать политику и не приплетать религию. В противном случае нагорнокарабахский конфликт невозможно будет остановить.