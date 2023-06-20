20 июня 2023, 13:01
«Нужно Родину защищать». Будущие контрактники рассказали о желании пойти на военную службу
Будущие контрактники из Москвы заявили о желании пойти на службу ради помощи другим
Будущие контрактники рассказали агентству городских новостей «Москва» о том, что пойдут служить, потому что хотят помочь другим людям.
«Нужно Родину защищать, родных, близких. Там много наших, им нужна помощь», — сказал один из мужчин.
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Другой доброволец также выразил желание помочь согражданам.
«Почему я должен сидеть где-то? Надо ехать, помогать ребятам», — объяснил он.
Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за защиту Родины.
Военные
Москва 2023
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