Общество 20 июня 2023, 13:01 «Нужно Родину защищать». Будущие контрактники рассказали о желании пойти на военную службу Будущие контрактники из Москвы заявили о желании пойти на службу ради помощи другим информационный центр правительства Москвы

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Будущие контрактники рассказали агентству городских новостей «Москва» о том, что пойдут служить, потому что хотят помочь другим людям.

«Нужно Родину защищать, родных, близких. Там много наших, им нужна помощь», — сказал один из мужчин.

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Другой доброволец также выразил желание помочь согражданам.

«Почему я должен сидеть где-то? Надо ехать, помогать ребятам», — объяснил он.

Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за защиту Родины.