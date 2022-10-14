«Нужно проверять каждый случай». Песков прокомментировал «облавы» военкомов в Москве | 360°

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14 октября 2022, 18:45

«Нужно проверять каждый случай». Песков прокомментировал «облавы» военкомов в Москве

Представитель Кремля Песков рекомендовал обращаться при облавах военкомов в Генпрокуратуру

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Все случаи вручения повесток на улицах и в метро Москвы требуют отдельной проверки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, возможно, речь идет об уклонистах, сообщило РИА «Новости».

«Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Здесь нужно каждый конкретный случай проверять», —отметил Песков в разговоре с журналистами.

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При этом он добавил, что не нужно «бояться ходить по Москве», а обратиться за разъяснениями в Генпрокуратуру.

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«Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И прокуратура отвечает за соблюдение законности», — напомнил представитель Кремля. Песков.

Президент Владимир Путин сообщил о постепенном завершении объявленной в России частичной мобилизации. Примерно через две недели процесс полностью прекратится.

Дмитрий Песков

Частичная мобилизация в РФ

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