«Нужно прокачивать уровень своего русского языка». Глава «Тотального диктанта» объяснила поправку к Конституции

Одно из главных изменений, которое планируется внести в Конституцию, — поправка о русском языке. Нужна ли она? И как сейчас обстоят в стране дела с государственным языком? На эти вопросы «360» ответила руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«У меня нет ощущения, уверенности, что поправка немедленно приведет к изменению ситуации с русским языком. И опять же, что здесь понимать под изменением ситуации? На мой взгляд, русский язык не нужно ни от чего защищать, спасать, сохранять. Это самодостаточная система, которая живет по своим законам, правилам, развивается, принимает в себя заимствования разные, которые ему необходимы», — отметила Ребковец.

По ее словам, какие-то иностранные слова остаются в языке, другие — отпадают. Все это достаточно естественные для языка процессы, которые происходят уже на протяжении долгого времени. Ни поправка, ни какие-то решения правительства не могут этим процессам ни помочь, ни помешать.

С другой стороны, язык очень хорошо отражает процессы, которые происходят в обществе, и является его зеркалом.

«И поэтому мне кажется, что русскому языку может грозить только то, что мы будем его меньше знать, меньше учить, хуже относиться к его нормам и правилам», — сказала Ребковец.

Хочется верить, что поправки про русский язык станут катализаторами процессов, которые были бы направлены на то, чтобы граждане России лучше и больше учили русский язык Ольга Ребковец руководитель проекта «Тотальный диктант».

По мнению собеседницы «360», необходимо повысить статус школьного учителя русского языка и литературы и поддерживать его. Еще нужно повысить уровень филологического образования в России, потому что филфаки во многих вузах сейчас находятся в «плачевном состоянии». В каких-то университетах набор сокращают, где-то насовсем закрываются соответствующие направления.

«И это на самом деле ситуация, которая приближается к катастрофе. Если мы хотим сохранять русский язык, если мы хотим, чтобы каждый гражданин России знал русский язык, соблюдал нормы и правила, нам нужно больше квалифицированных специалистов в этой области», — заявила руководительница проекта «Тотальный диктант».

Помимо этого, важно создавать условия, чтобы и взрослые могли изучать русский язык, так как недостаточно школьной программы. Далеко не все остается в памяти, какая-то информация может быть больше неактуальна.

Многие процессы сейчас происходят в режиме письменной коммуникации. Каждому гражданину необходимо в течение взрослой жизни прокачивать уровень своего русского языка, уровень своей грамотности, повторять правила, иметь возможность для получения новых знаний. Эта система сейчас формально почти отсутствует Ольга Ребковец руководитель проекта «Тотальный диктант».

Сейчас действует только ежегодная акция «Тотальный диктант» и программа повышения квалификации для чиновников, включающая курсы по деловой коммуникации и основам грамотности. «Но в основном это большая лакуна, которую необходимо будет заполнить», — добавила Ребковец.