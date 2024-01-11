Общество 11 января 2024, 16:07 «Нужно ли это?» Песков оценил идею вернуть Хабаровску статус столицы ДФО Песков: речи о возвращении Хабаровску статуса столицы ДФО нет Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

Вопрос о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа сейчас не обсуждается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Об этом сейчас речи не идет. И нужно ли это?» — задался вопросом официальный представитель Кремля.

Реклама

Песков отметил, что Хабаровск успешно развивается, это огромный, чистый и прекрасный город. И совершенно неважно, есть у него статус центра или нет.

Ранее президент Владимир Путин посетил во время рабочей поездки Хабаровск. Глава государства побывал в анимационной студии «Мечталет», которая уже вышла международный рынок.

Во время поездки в Хабаровск глава государства посетил Тихоокеанский государственный университет и пообщался с предпринимателями.

Путин также побывал на Чукотке. Он отметил, что регион мало чем отличается от Москвы и Петербурга. Российский лидер также собирался посетить Якутию, но поездку пришлось отменить из-за погодных условий.