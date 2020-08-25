«Просто адвокатская хитрость. Им нужно как-то отодвинуть весь процесс», — пояснил собеседник информагентства.

По его словам, он принимал участие во многих делах и знает о случаях, когда в подобные сговоры вступали и адвокаты с обеих сторон. Он добавил, что бывают договоренности со своими подзащитными и это практика, встречающаяся везде.